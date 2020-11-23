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Китай предложил присваивать людям QR-коды с данными про COVID-19

23 ноября, 16:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Технология должна облегчить путешествия и логистику

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил мировым лидерам использовать QR-коды для создания механизма сертификатов состояния здоровья.

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Об этом сообщает BBC.

"Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран", – отметил он.

Суть этого механизм заключается в следующем: информацию о результатах анализов на COVID-19 зашифровываются в QR-код, который сохраняется в телефоне. С помощью специального приложения информацию считать можно сразу с телефона предъявителя.

Подобную систему используют в Китае с начала пандемии коронавируса. Каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов и общего состояния здоровья. Для посещения общественных мест необходимо, чтобы код был "зеленым".

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Во время саммита G20 Цзинпин предложил сделать эту технологию глобальной, чтобы облегчить путешествия, работу производственных цепочек и поставок продукции.

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Китай предложил присваивать людям QR-коды с данными про COVID-19

При этом правозащитник и глава организации Human Rights Watch Кеннет Рот выразил опасения из-за предложения китайского политика.

"Первоначальный фокус на здоровье может легко сместиться и стать троянским конем для более жесткого политического мониторинга и давления", – предупредил он.

Как сообщалось ранее, редакция Оксфордского словаря английского языка, составляя свой ежегодный рейтинг "Слово года", впервые не смогла определить победителя и опубликовала целый список слов и выражений для уходящего года.

Также мы писали, как мир готовится к тотальной вакцинации от COVID-19.

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