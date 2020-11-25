Українська
$ 28,37
33,68
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции от COVID-19 умерли более 50 тысяч человек

25 ноября, 05:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Франция занимает четвертую позицию по количеству зараженных COVID-19 в мире

Во Франции от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 50 тысяч человек. Ситуация в некоторых регионах остается тревожной.

Реклама

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

По его словам, Франция должна продолжать усилия в борьбе с коронавирусом.

"Сегодня мы достигли 50 тысяч смертей от эпидемии. Хотя в целом ситуация во Франции и за рубежом улучшается, в некоторых регионах она остается очень тревожной. Мы должны продолжать наши усилия", – написал Макрон.

В тренде
Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

К слову, во Франции сейчас насчитывается более двух миллионов случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки заболели более 9 тысяч человек.

Реклама

За все время пандемии фиксируется 155 тысяч выздоровевших. По состоянию на 25 ноября Франция занимает четвертую позицию в мире по количеству заражений коронавирусом.

В то же время в Германии для предотвращения быстрого распространения коронавируса хотят до 20 декабря усилить карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция карантин коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗ
Когда будет третья волна коронавируса в Европе — прогноз ВОЗЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
В провале запуска ракеты Vega обвинили Украину. Есть ли основания?
В провале запуска ракеты Vega обвинили Украину. Есть ли основания?Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять