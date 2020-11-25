Во Франции от COVID-19 умерли более 50 тысяч человек

Франция занимает четвертую позицию по количеству зараженных COVID-19 в мире

Во Франции от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 50 тысяч человек. Ситуация в некоторых регионах остается тревожной.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

По его словам, Франция должна продолжать усилия в борьбе с коронавирусом.

"Сегодня мы достигли 50 тысяч смертей от эпидемии. Хотя в целом ситуация во Франции и за рубежом улучшается, в некоторых регионах она остается очень тревожной. Мы должны продолжать наши усилия", – написал Макрон.

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К слову, во Франции сейчас насчитывается более двух миллионов случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки заболели более 9 тысяч человек.

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За все время пандемии фиксируется 155 тысяч выздоровевших. По состоянию на 25 ноября Франция занимает четвертую позицию в мире по количеству заражений коронавирусом.

В то же время в Германии для предотвращения быстрого распространения коронавируса хотят до 20 декабря усилить карантин.

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