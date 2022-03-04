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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Война в Украине стала признаком рождения геополитической Европы – Боррель

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 марта, 14:29
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Жозеп Боррель заявил, что Европа не откажется от защиты прав и свобод человека
/ Фото: Коллаж: Сегодня

С войной в Украине все наблюдают возвращение трагедии на европейскую землю.

Об этом заявил в своем блоге Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Война в Украине

"Это возвращение должно нас не испугать, а воодушевить. В течение последних десятилетий у нас часто возникало впечатление, что европейский проект теряет свою привлекательность, потому что на нашем континенте угасает память о войне. Теперь все кончено. Украина напоминает нам, что трагедия никогда не исчезает из человеческих обществ", – отметил он.

По словам Борреля, война в Украине знаменует собой рождение геополитической Европы:

"Это момент, когда мы полностью осознали проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и нашу ответственность. Впервые после окончания Второй мировой войны одна европейская страна вторгается в другую, и у этой страны есть ядерное оружие".

Кроме этого, Боррель отметил, что его "тошнит от одной аналогии с событиями, положившими начало Второй мировой войне":

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"То, что происходит сегодня, напоминает мне также о плохих воспоминаниях о Будапеште 1956 года. Мне было всего девять лет, но я помню, как целый день слушал радио. Это напоминает мне также 1968 год, Пражскую весну. Я тогда был офицером испанской армии. В последних двух случаях мы ничего не делали, потому что ничего не могли сделать. Сегодня это не так".

"Подумать об инструментах принуждения и возмездия"

"Понятно, что наши возможности сдерживания оказались недостаточно сильными, чтобы предотвратить путинскую агрессию. Нам нужно подумать о наших инструментах принуждения и возмездия, чтобы сдерживать безрассудных противников", – заявил Боррель.

По его словам, с тех пор, как началась война в Украине, Европа "реагировала так, как Путин не ожидал":

"И мы показываем ему, что мы никогда не пожертвуем своей свободой и свободой других на алтарь нашего благополучия и процветания… Мы не откажемся от защиты прав и свобод человека, потому что зависим от российского газа".

Боррель также написал, что война может завершиться позитивно только в случае "возврата России к базовым международным нормам и принципам":

"Для достижения этой цели мы сразу начали работать с нашими международными партнерами, чтобы отрезать Россию от финансовой системы. Сейчас половина резервов ЦБ России находится вне их контроля. Еще несколько дней назад это считалось невозможным, а теперь мы это сделали. Также в течение нескольких часов мы договорились об использовании Европейского фонда мира для оказания финансовой поддержки и координации усилий государств-членов по доставке оружия украинской армии для защиты страны от российской агрессии. Еще одно табу пало. У нас есть потенциал возмездия. Мы мобилизовали эти возможности и должны продолжать это делать, объединяя возможности государств-членов и институтов ЕС".

Зависимость от российского газа

"Мы тратим 700 миллионов евро в день на импорт газа, нефти и угля из России. Многие выступавшие говорили о том, что мы должны уменьшить эту зависимость. Однако я слушал один и тот же дискурс в течение последних 20 лет, и эта зависимость за это время усилилась", – написал Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet
Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

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По его словам, Европа должна "привести действия в соответствие со словами":

"Мы должны увеличить использование возобновляемых источников энергии и построить мощности по производству экологически чистого водорода. Нам предстоит проделать огромную работу, и мы должны оставаться приверженными ей".

Напомним, от оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранены 64 ребенка.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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