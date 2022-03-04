Війна в Україні стала ознакою народження геополітичної Європи – Боррель

Жозеп Боррель заявив, що Європа не відмовиться від захисту прав та свобод людини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З війною в Україні усі спостерігають повернення трагедії на європейську землю.

Про це заявив у своєму блозі Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Війна в Україні

"Це повернення має нас не злякати, а надихнути. Протягом останніх десятиліть у нас часто виникало враження, що європейський проєкт втрачає свою привабливість, бо на нашому континенті згасає пам'ять про війну. Тепер усе закінчено. Україна нагадує нам, що трагедія ніколи не зникає з людських суспільств", – наголосив він.

За словами Борреля, війна в Україні знаменує собою народження геополітичної Європи:

"Це момент, коли ми повністю усвідомили проблеми, з якими ми стикаємося, і нашу відповідальність. Вперше після закінчення Другої світової війни одна європейська країна вдирається в іншу, і ця країна має ядерну зброю".

Крім цього, Боррель зазначив, що його "нудить від однієї аналогії з подіями, що започаткували Другу світову війну":

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"Те, що відбувається сьогодні, нагадує мені також про погані спогади про Будапешт 1956 року. Мені було лише дев'ять років, але я пам'ятаю, як цілий день слухав радіо. Це нагадує мені також 1968 рік, Празьку весну. Я тоді був офіцером іспанської армії". В останніх двох випадках ми нічого не робили, тому що нічого не могли зробити. Сьогодні це не так".

"Подумати про інструменти примусу та відплати"

"Зрозуміло, що наші можливості стримування виявилися недостатньо сильними, щоб запобігти путінській агресії. Нам потрібно подумати про наші інструменти примусу та відплати, щоб стримувати безрозсудних супротивників", – заявив Боррель.

За його словами, відколи почалася війна в Україні, Європа "реагувала так, як Путін не очікував":

"І ми показуємо йому, що ми ніколи не пожертвуємо своєю свободою та свободою інших на вівтар нашого благополуччя та процвітання… Ми не відмовимося від захисту прав і свобод людини, бо залежимо від російського газу".

Боррель також написав, що війна може завершитися позитивно лише в разі "повернення Росії до базових міжнародних норм та принципів":

"Для досягнення цієї мети ми одразу почали працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб відрізати Росію від фінансової системи. Зараз половина резервів ЦБ Росії перебуває поза їхнім контролем. Ще кілька днів тому це вважалося неможливим, а тепер ми це зробили. Також протягом кількох годин ми домовилися про використання Європейського фонду миру для надання фінансової підтримки та координації зусиль держав-членів з доставки зброї української армії для захисту країни від російської агресії. Ще одне табу впало. об'єднуючи можливості держав-членів та інституцій ЄС".

Залежність від російського газу

"Ми витрачаємо 700 мільйонів євро на день на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії. Багато виступаючих говорили про те, що ми повинні зменшити цю залежність. Проте я слухав один і той самий дискурс протягом останніх 20 років, і ця залежність за цей час посилилася", – написав Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

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За його словами, Європа повинна "привести дії у відповідність до слів":

"Ми повинні збільшити використання відновлюваних джерел енергії та побудувати потужності з виробництва екологічно чистого водню. Нам належить зробити велику роботу, і ми повинні залишатися прихильними до неї".

Нагадаємо, від зброї російських окупантів за вісім днів війни загинуло 28 дітей, поранено 64 дитини.

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