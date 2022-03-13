Возможности уже почти исчерпаны: украинцев призывают переезжать в другие районы Польши

По состоянию на 11 марта в Польшу выехали уже более 1,5 миллионов украинских беженцев

Украинцев призывают не оставаться в пограничных воеводствах. Коллаж "Сегодня"

Возможности пограничных воеводств Польши, а также столицы уже почти исчерпаны.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Европейская правда".

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"Я хочу обратиться к украинцам, которые прибывают из-за причин войны в Польшу, чтобы они не оставались в приграничных регионах – это воеводства Прикарпатское, Люблинское, Малопольское а также столичное Мазовецкое, а переезжали в другие регионы, где есть вся необходимая инфраструктура, подготовленная органами местного самоуправления и центральной власти", – заявил посол.

По словам Дещицы, "большая концентрация лиц в пограничных воеводствах создает определенное напряжение в обществе и сложности в оказании помощи".

Напомним, украинские беженцы смогут жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций. С начала войны в стране уже почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине.

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