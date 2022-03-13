Можливості вже майже вичерпані: українців закликають переїжджати до інших районів Польщі

Станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона українських біженців

Українців закликають не залишатися у прикордонних воєводствах. Колаж "Сьогодні"

Можливості прикордонних воєводств Польщі та столиці вже майже вичерпані.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає "Європейська правда".

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"Я хочу звернутися до українців, які прибувають через причини війни до Польщі, щоб вони не залишалися в прикордонних регіонах – це Прикарпатське, Люблінське, Малопольське воєводства, а також столичне Мазовецьке, а переїжджали в інші регіони, де є вся необхідна інфраструктура, підготовлена органами місцевого самоврядування та центральної влади", – заявив посол.

За словами Дещиці, "велика концентрація осіб у прикордонних воєводствах створює певну напругу у суспільстві та складнощі у наданні допомоги".

Нагадаємо, українські біженці зможуть жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. З початку війни в країні вже майже 875 тисяч людей змушені були покинути свої будинки в Україні .

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