Впервые за все время пандемии: в Англии вводят четвертый уровень ограничений

В Англии с 20 декабря впервые за все время пандемии вводят четвертый уровень ограничений. Все из-за нового генетического варианта коронавируса, который выявили накануне.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время экстренной пресс-конференции, передает Politico.
По его словам, темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились.
"Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений", – сказал Джонсон.
Четвертый уровень ограничений предусматривает запрет на работу:
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- магазинов, не торгующих предметами первой необходимости;
- парикмахерских и спортзалов.
Также рестораны, пабы и кафе, которые ранее не работали, остаются под запретом.
Власти рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.
К слову, по состоянию на 19 декабря в Великобритании зафиксировали 1,98 млн случаев коронавируса.
Также мы писали о том, что британские ученые пытаются понять, связано ли быстрое распространение новой вариации коронавируса, обнаруженной на днях на юго-востоке Англии, с его ключевой мутацией.
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