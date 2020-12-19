Впервые за все время пандемии: в Англии вводят четвертый уровень ограничений

В Англии с 20 декабря впервые за все время пандемии вводят четвертый уровень ограничений. Все из-за нового генетического варианта коронавируса, который выявили накануне.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время экстренной пресс-конференции, передает Politico.

По его словам, темпы распространения COVID-19 в стране резко ускорились.

"Новые ограничения будут введены в наиболее затронутых ситуацией районах, в частности в ряде районов Лондона, регионах юго-востока и востока Англии, где в настоящий момент действует третий уровень ограничений", – сказал Джонсон.

Четвертый уровень ограничений предусматривает запрет на работу:

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магазинов, не торгующих предметами первой необходимости;

парикмахерских и спортзалов.

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Также рестораны, пабы и кафе, которые ранее не работали, остаются под запретом.

Власти рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень распространения инфекции.

К слову, по состоянию на 19 декабря в Великобритании зафиксировали 1,98 млн случаев коронавируса.

Также мы писали о том, что британские ученые пытаются понять, связано ли быстрое распространение новой вариации коронавируса, обнаруженной на днях на юго-востоке Англии, с его ключевой мутацией.

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