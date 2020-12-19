Новый коронавирус в Великобритании распространяется быстрее "оригинальной" версии

О мутировавшем вирусе стало известно на этой неделе

Британские ученые пытаются понять, связано ли быстрое распространение новой вариации коронавируса, обнаруженной на днях на юго-востоке Англии, с его ключевой мутацией.

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Оказалось, что в мутировавшей версии изменен важный белок, который коронавирус SARS-CoV-2 использует, чтобы заражать клетки человека. Но пока не ясно, связана ли высокая заразность вируса именно с этим белком.

"В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы подтвердить, способствуют ли какие-либо из этих мутаций увеличению передачи (вируса)", – говорится в заявлении ученых-генетиков, цитирует Reuters.

Новой вариации коронавируса в Британии присвоили имя VUI – 202012/01. Вспышку заболеваемости, которую британское правительство фиксирует с понедельника, связывают именно с этой вариацией вируса.

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Напомним, ранее британские ученые назвали новый симптом коронавируса – воспаление глаз. Они составили перечень проявлений, которые появляются в начале заболевания. Почти все опрошенные пациенты говорили о том, что также ощущают лихорадку, потерю обоняния и вкуса, сухой кашель.

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Ранее в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, который сделал прививку вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса вне клинических испытаний.

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