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Британские ученые назвали новый симптом коронавируса

10 декабря, 19:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У многих людей отмечались проблемы с глазами

Еще один симптом COVID-19 – воспаление глаз. Так утверждают ученые из Университета Англия Раскин. Они составили перечень проявлений, которые появляются в начале заболевания. Почти все опрошенные пациенты говорили о том, что ощущают лихорадку, потерю обоняния и вкуса, сухой кашель.

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Многие отмечали, что были проблемы с глазами – в том числе, светобоязнь, зуд или боль. И исчезали эти симптомы спустя две недели.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" писал, что ученые из Великобритании, США и Канады назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Это проблемы с желудком, конъюнктивит, когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности, а также утомляемость.

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А результаты исследования ученых из университета Женевы показали, что основные симптомы заболевания COVID-19 могут сохраняться в течение 45 дней и более после постановки диагноза.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ученые симптомы коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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