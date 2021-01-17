Встреча G7: стало известно, кого из мировых лидеров пригласил Борис Джонсон

Первый с начала пандемии саммит G7 состоится в английской деревушке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах провести 11-13 июня текущего года первый с начала пандемии саммит G7 с участием лидеров государств.

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Об этом сообщают Evening Standard и BBC.

Премьер-министр пригласил гостей в курортную деревню Карбис-Бэй в Корнуолле.

Ожидается, что мероприятие посетит новый президент США Джо Байден, а также другие лидеры G7 из Канады, Франции, Германии, Италии и Японии.

Премьер-министр также пригласил лидеров ЕС, а также Австралии, Индии и Южной Кореи присутствовать в качестве гостей и, в частности, обсуждать вопросы экологической тематики.

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Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В прошлом году мероприятие должно было пройти в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США), но вместо этого проводилось онлайн.

Встреча G7 состоится за пять месяцев до конференции ООН по изменению климата в Глазго в ноябре.

Напомним, коронакризис обвалил западные экономики. Европа наблюдает антирекорды со времен Второй мировой войны.

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Ранее мы сообщали, что из-за пандемии экономика Китая может обогнать США и стать крупнейшей в мире уже в 2028 году.

Тем временем избранный президент США Джо Байден представил план вывода экономики страны из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса:

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