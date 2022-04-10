Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Берлускони назвал вторжение РФ "беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина"

Сильвио Берлускони заявил, что разочарован в Путине, которого раньше считал своим другом. Коллаж "Сегодня"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину.

Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa.

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85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.

"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – подчеркнул Берлускони.

Берлускони считает, что РФ не может отрицать своей ответственности за массовые убийства в Буче и других украинских городах.

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"Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал бывший итальянский премьер.

Он убежден, что в интересах России установить и предать суду виновных в "поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны".

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