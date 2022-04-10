Я разочарован поведением Путина – Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину.
Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa.
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85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.
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"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – подчеркнул Берлускони.
Берлускони считает, что РФ не может отрицать своей ответственности за массовые убийства в Буче и других украинских городах.
"Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал бывший итальянский премьер.
Он убежден, что в интересах России установить и предать суду виновных в "поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны".
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.