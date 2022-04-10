Я розчарований поведінкою Путіна – Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "глибоко розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення Росії до України.
Він сказав про це у виступі перед прихильниками своєї партії "Вперед, Італія", повідомляє Ansa.
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85-річний мільярдер назвав агресію щодо України безпрецедентною.
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"Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", – наголосив Берлусконі.
Берлусконі вважає, що РФ не може заперечувати свою відповідальність за масові вбивства в Бучі та інших українських містах.
"Перед особою жаху масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України, справжніх військових злочинів Росія не може заперечувати свою відповідальність", – сказав колишній італійський прем'єр.
Він переконаний, що на користь Росії встановити та зрадити суду винних у "поведінці, яку закон і мораль вважають неприйнятним навіть під час війни".
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили безліч мирних жителів , тіла жертв хаотично розкидали на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті у братській могилі поховали 280 місцевих жителів. Деякі вбиті – підлітки 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів .