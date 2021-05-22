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За Украину! Макрон под украинский тост поднял бокал за открытие летних террас (видео)

22 мая, 11:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

На летней террасе одного из заведений его угостили коктейлем, Макрон решил выпить под украинское "Будьмо"

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил торжества по случаю открытия террас кафе и ресторанов, где поднял бокал под тост на украинском языке.

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Видео появилось на странице посольства Украины во Франции в Facebook.

Оказалось, что в Париже французский президент зашел в одно из заведений, где его угостили коктейлем. Макрон поднял бокал со словами "à ta santé!". Эта фраза дословно переводится как "За здоровья", а произвольно ее можно перевести как "Будьмо".

После тоста президента, кто-то из толпы выкрикнул украинское "Будьмо!", Макрон улыбнулся и подняв бокал сказал – "За Украину".

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Фото: РБК

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Напомним, что во Франции с 19 мая разрешили открывать летние площадки кафе и ресторанов – в стране начался второй этап отмены коронавирусных ограничений. До сих пор, с осени все рестораны были закрыты и работали только на вынос.

Ранее мы сообщали, что французский президент выбрался на кофе вместе с премьер-министром Жаном Кастекса. Интересно, что сидели они на уличной террасе среди простых людей.

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