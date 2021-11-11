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Замаскировали автомобиль под "скорую": двое поляков пытались перевезти 18 нелегальных мигрантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
11 ноября, 03:08
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Перевозчикам грозит до 8 лет лишения свободы
Всех, кто был в автомобиле, задержали и передали соответствующим органам/Коллаж: Сегодня
Всех, кто был в автомобиле, задержали и передали соответствующим органам/Коллаж: Сегодня

Польская полиция предотвратила перевозку большой группы нелегальных мигрантов в машине, замаскированной под карету скорой помощи, которой перевозят больных на коронавирус.

Об этом сообщает полиция Варминско-Мазурского воеводства.

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"Люди, причастные к незаконной перевозке мигрантов, пытаются разными способами избежать обнаружения польскими службами. Один из них — это перевозка людей на автомобилях, напоминающих, например, машины скорой помощи", — отметили в полиции.

Остановка автомобиля

Как сообщили правоохранители, автомобиль сотрудники польской дорожной полиции заметили вечером во вторник, 9 ноября, в местности Велички. Офицеры остановили машину для досмотра, поскольку ее внешний вид и оборудование, которым она располагала, вызвали подозрения у сотрудников полиции.

"На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были вовсе не медицинские работники, и они перевозили не человека, инфицированного коронавирусом, а 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу", — добавили в полиции.

Какое наказание грозит?

Водителя, пассажира и иностранцев задержали и передали пограничной службе и прокуратуре. За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до восьми лет.

Увеличение количества мигрантов на границах

На границах Украины наблюдается увеличение количества мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

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"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины", — рассказал он.

Кроме того, Енин отметил, что на участке украинско-белорусской границы проводится укрепление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, среди них беспилотниками и служебными собаками", – сообщил представитель МВД.

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