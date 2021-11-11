Замаскували автомобіль під "швидку": двоє поляків намагалися перевезти 18 нелегальних мігрантів

Перевізникам загрожує до 8 років позбавлення волі

Усіх, хто був в автомобілі, затримали та передали відповідним органам/Колаж: Сьогодні

Польська поліція запобігла перевезенню великої групи нелегальних мігрантів в машині, замаскованій під карету швидкої допомоги, якою перевозять хворих на коронавірус.

Про це повідомляє поліція Вармінсько-Мазурського воєводства.

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"Люди, причетні до незаконного перевезення мігрантів, намагаються різними способами уникнути виявлення польськими службами. Один з них — це перевезення людей на автомобілях, що нагадують, наприклад, машини швидкої допомоги", — зазначили у поліції.

Зупинка автомобіля

Як повідомили правоохоронці, автомобіль співробітники польської дорожньої поліції помітили ввечері у вівторок, 9 листопада, в місцевості Велички. Офіцери зупинили машину для огляду, оскільки її зовнішній вигляд і обладнання, яким вона мала, викликали підозри у співробітників поліції.

"На передніх сидіннях сиділи двоє 28-річних чоловіків у захисних комбінезонах. Виявилося, що це жителі Варшави. Однак це були зовсім не медичні працівники, і вони перевозили не людину, інфіковану коронавірусом, а 18 іноземців невідомої національності, які незаконно проникли до Польщі", — додали в поліції.

Яке покарання загрожує?

Водія, пасажира та іноземців затримали та передали прикордонній службі та прокуратурі. За допомогу в незаконному перетині кордону чоловіки можуть бути позбавлені волі на строк до восьми років.

Збільшення кількості мігрантів на кордонах

На кордонах України спостерігається збільшення кількості мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

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"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховано можливі напрямки, якими мігранти можуть дістатися України", – розповів він.

Крім того, Єнін зазначив, що на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться зміцнення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, серед них безпілотниками та службовими собаками", – повідомив представник МВС.

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