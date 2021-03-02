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Жестокое убийство украинки в Черногории: почему виновного за три года не наказали

2 марта, 00:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Суд над обвиняемым в убийстве отложили до 29 марта

Суд в Черногории 1 марта снова перенес заседание по делу о жестоком убийстве в Которе украинской гражданки Анастасии Лашмановой, в котором обвиняется ее парень Арсений Станович, разбирательство тянется с 2018 года.

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Об этом сообщает местное издание Vijesti.

/ Фото: Facebook

Высокий суд Подгорицы принял решение отложить заседание до 29 марта по требованию комиссии медицинских экспертов, которые изучали психического состояния обвиняемого во время совершения преступления.

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Члены экспертной комиссии 26 февраля сообщили суду, что не смогли ответить письменно примерно на 50 вопросов из-за загруженности другими делами.

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Ранее суд принял предложение адвоката обвиняемого Зорана Пиперовича, который заявил, что подготовил 40 вопросов для экспертной комиссии, которая исследовала психическое состояние его подзащитного.

Что произошло

В обвинительном заключении указывается, что обвиняемый Станович утром 11 мая 2018 года в пригороде Котора – поселке Доброта – в арендованной квартире напал на Лашманову. Он нанес ей 16 колющих-режущих ударов ножом и не менее 10 ударов тупым тяжелым предметом в область головы и тела, в результате чего пострадавшая скончалась в жестоких муках.

30-летняя Анастасия Лашманова была директором группы Si Trade и Mimoza, которая около пяти лет назад купила отель Tivat Mimoza. Была владельцем гостиничного комплекса Perla, трех ресторанов в Porto Montenegro и салона красоты в Будве. Ее состояние оценивалось в 105 млн евро.

Напомним, в декабре суд над убийцей украинской миллионерши был перенесен на февраль из-за неявки защитника обвиняемого – Зорана Пиперовича.

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Мы также писали, что подозреваемого в убийстве Арсения Становича нашли в Албании, где он скрывался больше месяца. Ему грозит 40 лет тюрьмы.

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Черногория украинцы убийство миллионеры лашманова
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