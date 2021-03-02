Жорстоке вбивство українки в Чорногорії: чому винного за три роки не покарали

Суд над обвинуваченим у вбивстві відклали до 29 березня

Суд в Чорногорії 1 березня знову переніс засідання у справі про жорстоке вбивство в Которі української громадянки Анастасії Лашманової, в якому звинувачується її хлопець Арсеній Станович, розгляд тягнеться з 2018 року.

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Про це повідомляє місцеве видання Vijesti.

/ Фото: Facebook

Високий суд Подгориці ухвалив відкласти засідання до 29 березня на вимогу комісії медичних експертів, які вивчали психічний стан обвинуваченого під час вчинення злочину.

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Члени експертної комісії 26 лютого повідомили суду, що не змогли відповісти письмово приблизно на 50 запитань через завантаженість іншими справами.

Раніше суд прийняв пропозицію адвоката обвинуваченого Зорана Піперовича, який заявив, що підготував 40 запитань для експертної комісії, яка досліджувала психічний стан його підзахисного.

Що сталося

В обвинувальному висновку зазначається, що обвинувачений Станович вранці 11 травня 2018 року в передмісті Котора – селищі Доброта – в орендованій квартирі напав на Лашманову. Він завдав їй 16 колючо-ріжучих ударів ножем і щонайменше 10 ударів тупим важким предметом в область голови і тіла, у результаті чого постраждала померла в жорстоких муках.

30-річна Анастасія Лашманова була директором групи Si Trade і Mimoza, яка близько п'яти років тому купила готель Tivat Mimoza. Була власником готельного комплексу Perla, трьох ресторанів у Porto Montenegro і салону краси в Будві. Її статки оцінювалися в 105 млн євро.

Нагадаємо, у грудні суд над вбивцею української мільйонерки був перенесений на лютий через неявку захисника обвинуваченого – Зорана Піперовича.

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Ми також писали, що підозрюваного у вбивстві Арсенія Становича знайшли в Албанії, де він переховувався більше місяця, йому загрожує 40 років в'язниці.

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