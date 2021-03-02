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Жорстоке вбивство українки в Чорногорії: чому винного за три роки не покарали

2 березня, 00:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Суд над обвинуваченим у вбивстві відклали до 29 березня

Суд в Чорногорії 1 березня знову переніс засідання у справі про жорстоке вбивство в Которі української громадянки Анастасії Лашманової, в якому звинувачується її хлопець Арсеній Станович, розгляд тягнеться з 2018 року.

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Про це повідомляє місцеве видання Vijesti.

/ Фото: Facebook

Високий суд Подгориці ухвалив відкласти засідання до 29 березня на вимогу комісії медичних експертів, які вивчали психічний стан обвинуваченого під час вчинення злочину.

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Члени експертної комісії 26 лютого повідомили суду, що не змогли відповісти письмово приблизно на 50 запитань через завантаженість іншими справами.

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Раніше суд прийняв пропозицію адвоката обвинуваченого Зорана Піперовича, який заявив, що підготував 40 запитань для експертної комісії, яка досліджувала психічний стан його підзахисного.

Що сталося

В обвинувальному висновку зазначається, що обвинувачений Станович вранці 11 травня 2018 року в передмісті Котора – селищі Доброта – в орендованій квартирі напав на Лашманову. Він завдав їй 16 колючо-ріжучих ударів ножем і щонайменше 10 ударів тупим важким предметом в область голови і тіла, у результаті чого постраждала померла в жорстоких муках.

30-річна Анастасія Лашманова була директором групи Si Trade і Mimoza, яка близько п'яти років тому купила готель Tivat Mimoza. Була власником готельного комплексу Perla, трьох ресторанів у Porto Montenegro і салону краси в Будві. Її статки оцінювалися в 105 млн євро.

Нагадаємо, у грудні суд над вбивцею української мільйонерки був перенесений на лютий через неявку захисника обвинуваченого – Зорана Піперовича.

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Ми також писали, що підозрюваного у вбивстві Арсенія Становича знайшли в Албанії, де він переховувався більше місяця, йому загрожує 40 років в'язниці.

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Чорногорія українці вбивство мільйонери лашманова
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