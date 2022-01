Жгли флаги ЕС и громили здания: в Брюсселе протестовали из-за COVID-ограничений

В Брюсселе проходят протесты против коронавирусных ограничений. Полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ против демонстрантов.

Об этом сообщает новостное агентство Het Laatste Nieuws.

Протестующие устроили на улицах настоящий хаос. Недовольные люди бросали бутылки и петарды в здания. В протестах участвуют 50 тысяч человек.

Демонстранты разгромили штаб-квартиру Европейской внешнеполитической службы. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель назвал погромы бессмысленными.

Строго наверняка бессмысленную деструкцию и violence на manifestaнии в Брюсселе в настоящее время, включая наши @eu_eeas / @EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale для своего решения. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx