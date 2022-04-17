Аваков о судьбе Путина: Его найдут задушенным шелковым платком

Экс-глава МВД рассказал, какое будущее может ждать российского диктатора

Арсен Аваков высказался о будущем Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин может погибнуть от рук его окружения, рассказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ведущим Андрею Булгарову и Лесе Вакулюк в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Миф (о российской армии — ред.) развалился. Мы увидели, что 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри. Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем только, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо. Или его утром найдут задушенным шелковым платком. Или скажут, что он героически умер от какой-нибудь болезни. Или где-нибудь его интернируют, как было с Горбачевым. Или с ним будет то же самое, что с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", — сказал он.

Аваков напомнил, что Муаммару Каддафи не помогли ни пропаганда, ни "нефтяные" доллары.

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"Я был в Ливии за год до кончины Каддафи, в стране было все спокойно, пропаганда работала на 100%. Они рыбу не ловили, потому что лень было, она в море умирала от старости. Доплачивали каждому нефтяные доллары. И что?.. Потому что это удел тиранов. Нельзя противопоставлять себя цивилизованному миру. Сейчас Украина борется за цивилизованный мир. А он (Путин — ред.) есть зло. А зло кончится", — сказал он.

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