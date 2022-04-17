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Аваков о судьбе Путина: Его найдут задушенным шелковым платком

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 23:47
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Экс-глава МВД рассказал, какое будущее может ждать российского диктатора
Арсен Аваков высказался о будущем Путина
Арсен Аваков высказался о будущем Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин может погибнуть от рук его окружения, рассказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ведущим Андрею Булгарову и Лесе Вакулюк в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Миф (о российской армии — ред.) развалился. Мы увидели, что 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри. Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем только, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо. Или его утром найдут задушенным шелковым платком. Или скажут, что он героически умер от какой-нибудь болезни. Или где-нибудь его интернируют, как было с Горбачевым. Или с ним будет то же самое, что с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", — сказал он.

Аваков напомнил, что Муаммару Каддафи не помогли ни пропаганда, ни "нефтяные" доллары.

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"Я был в Ливии за год до кончины Каддафи, в стране было все спокойно, пропаганда работала на 100%. Они рыбу не ловили, потому что лень было, она в море умирала от старости. Доплачивали каждому нефтяные доллары. И что?.. Потому что это удел тиранов. Нельзя противопоставлять себя цивилизованному миру. Сейчас Украина борется за цивилизованный мир. А он (Путин — ред.) есть зло. А зло кончится", — сказал он.

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Данные на 10:00 17 апреля
1
Личный состав 20300
Личный состав
2
Самолеты 165
Самолеты
3
Вертолеты 146
Вертолеты
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артиллерия 376
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 127
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
Слава Україні!

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