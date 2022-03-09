Бегут тысячами со всеми пожитками: россияне массово покидают страну

На границах РФ с Эстонией и Латвией сотни автомобилей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны Российской Федерации против Украины россияне начали массово покидать свою страну, а также скупать недвижимость в других странах.

Что пишут в сети

Российский кинокритик, журналист Антон Долин: "Мы уехали. Причин несколько. Хотя в реальности только одна – преступная война в Украине, инициированная руководством РФ. Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово".

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Журналистка "Дождя" Алина Дидковская: "Этот пост я написала вчера в самолёте. Решила не публиковать. А сейчас передумала. Я улетела на выходные. Возможно, долгие".

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Катерина Амарант: "Я и мой муж уехали вместе с котом и сервером из Москвы месяца два назад. Просто получили обычную визу и уехали. Ну нас всё достало: отравления, пытки, сроки школьникам и т.д. Мы и тогда агитировали уехать всех знакомых. Многие из них только сейчас резко встали и начали уезжать от этой долбанной войны, ошибки и трагедии и для Украины и для России…".

Евгений Котелевский: "Мы уехали из России".

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Slavko Tartak (Вячеслав Цвигуненко): "Популярность запросов в гугл об эмиграции из России выросла почти в 5 раз. Только куда эмигрировать? Только нах*й".

Финляндия и Грузия

Также отмечается, что россияне массово уезжают в Евросоюз. Ежедневно из Петербурга в Хельсинки прибывают 700 человек.

При этом на границах России с Эстонией и Латвией выстраиваются в очередь сотни автомобилей.

Кроме этого, в Грузию потянулась волна эмигрантов из России и Беларуси. Грузинские власти заявляют, что число желающих приехать в Грузию "растет с каждым днем".

Параллельно в Грузии прошла волна недовольства: в соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ. Многие в русскоязычных группах, а также в сообществах по аренде жилья пишут, что не собираются сдавать свои квартиры гражданам РФ и Беларуси.

По состоянию на 7 марта, как отметил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, в последние дни в страну из России въехали порядка 20-25 тысяч человек.

Напомним, в Госдуме РФ решили запретить въезд назад бизнесменам и актерам, которые уехали из страны. Инициатором такой идеи выступил депутат Султан Хамзаев. Вскоре ее могут вынести на обсуждение.

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