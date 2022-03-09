Втікають тисячами з усіма пожитками: росіяни масово залишають країну

На кордонах РФ з Естонією та Латвією сотні автомобілів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни Російської Федерації проти України росіяни розпочали масово залишати свою країну, а також скуповувати нерухомість в інших країнах.

Що пишуть у мережі

Російський кінокритик, журналіст Антон Долін: "Ми поїхали. Причин кілька. Хоча насправді лише одна – злочинна війна в Україні, ініційована керівництвом РФ. Неможливо жити в країні, навіть рідній та любимій, де тобі затикають рот. Особливо для людини, чий єдиний інструмент – слово".

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Журналістка "Дождя" Аліна Дідковська: "Цей пост я написала вчора в літаку. Вирішила не публікувати. А зараз передумала. Я відлетіла на вихідні. Можливо, довгі"

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Катерина Амарант: "Я і мій чоловік поїхали разом із котом і сервером із Москви місяців зо два тому. Просто отримали звичайну візу і поїхали. Ну нас все дістало: отруєння, тортури, терміни школярам тощо. Ми й тоді агітували поїхати всіх знайомих. Багато хто з їх тільки зараз різко встали та почали їхати від цієї довбаної війни, помилки та трагедії і для України, і для Росії…".

Євген Котелевський: "Ми поїхали з Росії".

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Slavko Tartak (В'ячеслав Цвігуненко): "Популярність запитів у гугл про еміграцію з Росії зросла майже в 5 разів. Тільки куди емігрувати? Тільки нах*й".

Фінляндія та Грузія

Також наголошується, що росіяни масово їдуть до Євросоюзу. Щодня з Петербурга до Гельсінкі прибувають 700 людей.

Водночас на кордонах Росії з Естонією та Латвією вишиковуються в чергу сотні автомобілів.

Крім цього, до Грузії потяглася хвиля емігрантів із Росії та Білорусі. Грузинська влада заявляє, що кількість охочих приїхати до Грузії "зростає з кожним днем".

Паралельно у Грузії пройшла хвиля невдоволення: у соцмережах закликають не здавати квартири росіянам, а також запровадити візовий режим із РФ. Багато хто в російськомовних групах, а також у спільнотах з оренди житла пишуть, що не збираються здавати свої квартири громадянам РФ та Білорусі.

Станом на 7 березня, як зазначив міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі, останніми днями в країну з Росії в'їхали до 20-25 тисяч людей.

Нагадаємо, в Держдумі РФ вирішили заборонити в'їзд назад бізнесменам та акторам, які виїхали з країни. Ініціатором такої ідеї виступив депутат Султан Хамзаєв. Незабаром її можуть винести на обговорення.

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