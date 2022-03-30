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Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на памятной церемонии по жертвам Бухенвальда

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 марта, 08:59
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Причиной такого решения стало то, что в Харькове российской ракетой был убит узник Бухенвальда Борис Романченко
Германия против того, чтобы представители этих стран были на памятном мероприятии
Германия против того, чтобы представители этих стран были на памятном мероприятии / Фото: Коллаж: Сегодня

Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные освобождению концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттель. Об этом сообщает DW.

Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российских обстрелов Харькова.

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Борис Романченко был узником четырех нацистских концентрационных лагерей. В 1942 году он попал в концлагерь Бухенвальд. В последующие три года прошли концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

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Также он было вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора и выступал за то, чтобы люди помнили о преступлениях нацистов.

Предыстория

21 марта в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко. Квартира 96-летнего мужчины и весь этаж сгорели дотла. Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных.

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