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Берлін не бажає бачити Росію та Білорусь на пам'ятній церемонії з жертв Бухенвальда

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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30 березня, 08:59
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Причиною такого рішення стало те, що у Харкові російською ракетою було вбито в'язня Бухенвальда Бориса Романченка
Німеччина проти того, щоб представники цих країн були на пам'ятному заході
Німеччина проти того, щоб представники цих країн були на пам'ятному заході / Фото: Колаж: Сьогодні

Представників Росії та Білорусі попросили не приїжджати до Німеччини на заходи, присвячені звільненню концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттель. Про це повідомляє D W.

Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова.

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Борис Романченко був в'язнем чотирьох нацистських концентраційних таборів. 1942 року він потрапив до концтабору Бухенвальд. У наступні три роки пройшли концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

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Також він був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора та виступав за те, щоб люди пам'ятали про злочини нацистів.

Передісторія

21 березня у Харкові після влучення снаряду до багатоповерхового житлового будинку загинув 96-річний в'язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко . Квартира 96-річного чоловіка та весь поверх згоріли вщент. Романченко жив у Північній Салтівці — районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових.

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Дані на 09:00 29 березня
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1
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Гелікоптери Гелікоптери
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Танки Танки
597
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ББМ ББМ
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6
Артилерія Артилерія
303
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
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Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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