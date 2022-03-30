Берлін не бажає бачити Росію та Білорусь на пам'ятній церемонії з жертв Бухенвальда

Причиною такого рішення стало те, що у Харкові російською ракетою було вбито в'язня Бухенвальда Бориса Романченка

Німеччина проти того, щоб представники цих країн були на пам'ятному заході / Фото: Колаж: Сьогодні

Представників Росії та Білорусі попросили не приїжджати до Німеччини на заходи, присвячені звільненню концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттель. Про це повідомляє D W.

Директор Меморіального фонду нагадав про загибель колишнього в'язня Бухенвальда Бориса Романченка внаслідок російського обстрілу Харкова.

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Борис Романченко був в'язнем чотирьох нацистських концентраційних таборів. 1942 року він потрапив до концтабору Бухенвальд. У наступні три роки пройшли концтабори Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

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Також він був віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора та виступав за те, щоб люди пам'ятали про злочини нацистів.

Передісторія

21 березня у Харкові після влучення снаряду до багатоповерхового житлового будинку загинув 96-річний в'язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко . Квартира 96-річного чоловіка та весь поверх згоріли вщент. Романченко жив у Північній Салтівці — районі, який з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських військових.