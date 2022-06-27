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Благодарят за смерти мирных жителей. В детсаду России учат детей ненавидеть Украину (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 15:37
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Кемеровский детский сад часто публикует военные сводки с информацией о "нацистах", погибших в Украине
В детском саду России распространяют пропаганду. Фото: коллаж "Сегодня"
В детском саду России распространяют пропаганду. Фото: коллаж "Сегодня"

В России детей с детства приучают ненавидеть Украину. Это подтверждают посты в Сети одного из детсадов с антиукраинским содержанием. Так, руководство заведения радуется тому, что оккупанты убивают украинцев.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Кемеровский детский сад "Малыш" часто публикует ВКонтакте военные сводки с информацией о "нацистах", погибших в Украине, и о том, как Европе плохо без России. Но при этом некоторые посты руководство детсада уже удалило.

В постах российского детского садика можно увидеть следующие фразы:

  • "Украина ежедневно теряет до 1000 солдат на поле боя. Спасибо за это нашим отважным военным!"
  • "Нацисты будут свергнуты! Победа будет за нами!"
  • "В Европе растет количество людей, уровень жизни, приближающийся к черте бедности. Вскоре все поймут справедливость спецоперации в Украине".
  • "Украинские телеграмм-каналы сообщают, что Россия принудительно вывезла на свою территорию более 307 тысяч украинских детей. На самом же деле это было их абсолютно добровольное решение".

Кроме того, не забыли упомянуть и украинских военных из "Азовстали", в которых якобы нашли "праворадикальные татуировки" – "портрет Гитлера, свастики, черепа и надписи: "Убить всех".

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Также в детсаду заявляли, что украинские власти якобы "всем подряд выдают оружие" для "защиты от россиян". А российских военных, которые убивали и насиловали мирных украинцев, называют "освободителями".

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Скриншоты постов

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты продолжают устанавливать свои "правила" на территории Херсонской области. Так, в регионе захватчики раздают детям тетради с гимном РФ. Также на них написано "армия России".

Кроме того, украинских детей с оккупированных территорий принудительно вывозят в РФ, их национальную идентичность уничтожают пропагандой. Также оккупанты заставляют участвовать в войне против Украины воспитанников так называемых "кадетских корпусов" с оккупированных территорий.

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