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Блогер-"миллионер" из России сбежал, не заплатив за элитный отдых на Бали

13 января, 15:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Известный "трансформатор" Дмитрий Портнягин хотел рассчитаться за люкс-услуги по бартеру

Полиция Индонезии начала расследование в отношении известного российского "бизнес-коуча" Дмитрия Портнягина, которого обвинили в отказе оплачивать дорогостоящий отдых на курортном острове Бали.

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Об этом сообщает портал Peopletalk.

По информации журналистов, автор канала-миллионника "Трансформатор" в YouTube организовал для своих приятелей и последователей новогодний отдых класса "люкс", который включал встречу в аэропорту, трансфер из зоны карантина и полицейское сопровождение.

Сам 2021-ый группа из 63 участников мероприятия встречала на огромной арендованной элитной яхте, на которой они провели и несколько следующих дней в Индийском океане.

Однако когда компания LuxuryBaliLife, которая занималась организацией праздника, выставила счет в 23 тысячи долларов, Портнягин, который позиционирует себя как миллионер, и его помощник Наиль Гафуров отказались платить.

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Фото: instagram.com/kaite_ya

Фото: instagram.com/kaite_ya

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Они предложили рассчитаться по бартеру: рекламой в Instagram либо курсами "для будущих миллиардеров". Но вместо того, чтобы принять такое "щедрое" предложение, в LuxuryBaliLife обратились в полицию, потребовав вернуть им всю сумму по прейскуранту.

Сам Дмитрий Портнягин сбежал и теперь он, его жена и друзья скрываются, заблокировав номера бизнесменов.

Напомним, прошлым летом на Бали погибла 18-летняя российская блогер-миллионник Анастасия Тропицель.

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Россия Индонезия россияне Бали коуч
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