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Богатые россияне прячут свои самолеты от санкций в ОАЭ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 07:56
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Олигархи боятся, что самолеты будут арестовывать так же, как их яхты
Российские олигархи свезли частные самолеты в Дубай
Российские олигархи свезли частные самолеты в Дубай / Фото: Коллаж: Сегодня

Таможня Нидерландов задержала в своих портах два десятка яхт, которые принадлежат гражданам России. Суда не смогут покинуть Нидерланды до снятия санкций с России, сообщает CNN.

Габариты яхт варьируются в пределах от 8,5 до 120 метров. Из 20 арестованных судов, четырнадцать находятся в стадии строительства, две пришвартованы и готовы к выходу к морю, две на плановом ремонте. Пока власти расследуют право собственности на яхты, им нельзя покидать территориальные воды Нидерландов. Известно, что две арестованные яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС.

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Тем временем российские олигархи начали десятками привозить свои частные самолеты в Дубай, так как ОАЭ не присоединилась к санкциям, пишет The Wall Street Journal.

"Все россияне перебрасывают свои самолеты в Дубай, потому что Дубай не подпадает под санкции", — сказал Алиреза Иттихади, исполнительный директор лондонского авиационного брокера Freestream Aircraft Ltd.

По данным исследовательской компании WINGX, на 6 апреля в Дубае находились 30 частных самолетов, для которых основной страной базирования является Россия. Среди них – самолет Романа Абрамовича Boeing Co. 787 Dreamliner стоимостью 250 млн долларов Gulfstream G650ER, который считают связанным с Виктором Рашниковым, Embraer SA, связанный с Михаилом Гуцериевым, и Bombardier Inc. BD700 Global Express, который связывают с Аркадием Ротенбергом.

Еще около 90 самолетов, запаркованных в Дубае, зарегистрированы в разных странах мира и невозможно установить, сколько из них связано с подсанкционными россиянами.

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По словам человека, знакомого с ценами, стоимость парковки в дубайском аэропорту Al Maktoum International, самом загруженном терминале для частных самолетов в ОАЭ, составляет примерно 1000 долларов в день.

При этом отмечается, что, даже переместив самолеты в Дубай, владельцы не смогут на них летать. Компания Boeing, производитель частных самолетов и основной источник технического обслуживания для большинства владельцев, заявил, что не будет обслуживать какие-либо самолеты, принадлежащие россиянам или связанные с ними.

ОАЭ избегают публичной критики России и не заявляют, что будут применять санкции, введенные западными столицами. Вместо этого государство Персидского залива призвало к дипломатическому решению в Украине, заявив, что принятие какой-либо стороны приведет к еще большему насилию.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
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