Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Россия

Больше 12 тысяч за сутки. В России новый "коронавирусный" рекорд

9 октября, 12:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В одной только Москве COVID-19 вчера подтвердился у 3701 человека

Пока российские власти хвалятся до конца не проверенной вакциной от COVID-19, за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились 12 126 человек – это новый абсолютный максимум с начала распространения инфекции.

Реклама

Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в стране.

Данный показатель оказался даже выше, чем 11 мая, когда был установлен предыдущий рекорд – 11 656 заболевших за сутки. Больше всех зараженных – в Москве (3701), Санкт-Петербурге (469) и Московской области (411).

Всего за все время пандемии в России официально зарегистрировали 1 272 238 случаев заболевания, из которых 22 257 оказались смертельными (в том числе 201 человек скончался за последние сутки).

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Реклама

В то же время, сообщается о 7 092 выздоровевших от коронавируса за сутки. Всего же, по данным властей, победить болезнь удалось 1 009 421 человеку.

Напомним, что среди выздоровевших от COVID-19 – и глава правительства России Михаил Мишустин. Также переболел и ряд других членов российского правительства. В частности, министр культуры Ольга Любимова, министр науки Валерий Фальков и другие.

Также сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом российские власти могут опять закрыть границы страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия эпидемия коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Путин объяснил, почему Россия не вступилась за Армению
Путин объяснил, почему Россия не вступилась за АрмениюРоссия
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсетиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять