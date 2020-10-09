Больше 12 тысяч за сутки. В России новый "коронавирусный" рекорд

В одной только Москве COVID-19 вчера подтвердился у 3701 человека

Пока российские власти хвалятся до конца не проверенной вакциной от COVID-19, за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились 12 126 человек – это новый абсолютный максимум с начала распространения инфекции.

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Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в стране.

Данный показатель оказался даже выше, чем 11 мая, когда был установлен предыдущий рекорд – 11 656 заболевших за сутки. Больше всех зараженных – в Москве (3701), Санкт-Петербурге (469) и Московской области (411).

Всего за все время пандемии в России официально зарегистрировали 1 272 238 случаев заболевания, из которых 22 257 оказались смертельными (в том числе 201 человек скончался за последние сутки).

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В то же время, сообщается о 7 092 выздоровевших от коронавируса за сутки. Всего же, по данным властей, победить болезнь удалось 1 009 421 человеку.

Напомним, что среди выздоровевших от COVID-19 – и глава правительства России Михаил Мишустин. Также переболел и ряд других членов российского правительства. В частности, министр культуры Ольга Любимова, министр науки Валерий Фальков и другие.

Также сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом российские власти могут опять закрыть границы страны.

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