Будет арестован? Новиков рассказал, ждет ли Путина Международный суд

Задержание президента РФ помогло бы Украине

Илья Новиков: "Арест Путина был бы очень кстати". Фото: коллаж "Сегодня"

Арест президента России Владимира Путина Международным судом помог бы Украине, однако такое решение вряд ли будет принято в Гааге. Об этом заявил адвокат Илья Новиков в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

"Я бы очень обрадовался, если бы появился ордер на арест Путина. Это бы нам очень помогло. Верю ли я, что это произойдет в ближайшее время? Не особо. Потому что скептики или намеренно подыгрывающие Путину скажут нам, что есть юридическое возражение, что это неэффективно, это мешает дипломатам", – сказал Новиков.

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В то же время адвокат уверен, что если бы Международный суд выписал ордер на арест Путина, но не смог бы его арестовать по каким-либо причинам, это все равно "было бы нам на руку".

"Даже если будет выписан ордер на арест Путина, но это не приведет к тому, что Путин будет арестован и немедленно не попадет в Гаагу, не означает, что в этом нет смысла. Любой ордер, любое решение, которое поставит Путина в ситуацию, когда он будет официально Персоной нон грата, персоной, с которой не будут общаться как раньше – помешает его дипломатии, его личным контактам, сделает его токсичным не только на моральном уровне, но и на формальном. Это все было бы очень кстати нам сейчас", – объяснил адвокат.

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Ранее Илья Новиков заявил, что обвинение России в геноциде станет черной меткой для президента РФ Владимира Путина и является очень важным для Украины.

Как сообщал сайт "Сегодня", более 40 стран обратились в суд Гааги из-за преступлений России в Украине.

Также мы информировали, что Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.