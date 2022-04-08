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Чи буде заарештований? Новіков розповів, чи чекає на Путіна Міжнародний суд

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 13:21
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Затримання президента РФ допомогло б Україні
Ілля Новіков: "Арешт Путіна був би дуже доречним". Фото: колаж "Сьогодні"
Ілля Новіков: "Арешт Путіна був би дуже доречним". Фото: колаж "Сьогодні"

Арешт президента Росії Володимира Путіна Міжнародним судом допоміг би Україні, однак таке рішення навряд чи буде ухвалено у Гаазі. Про це заявив адвокат Ілля Новіков в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

"Я б дуже зрадів, якби з'явився ордер на арешт Путіна. Це б нам дуже допомогло. Чи вірю я, що це відбудеться найближчим часом? Не особливо. Тому що скептики або ті, хто свідомо підіграють Путіну, скажуть нам, що є юридичне заперечення, що це неефективно, це заважає дипломатам", – сказав Новіков.

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Водночас адвокат упевнений, що якби Міжнародний суд виписав ордер на арешт Путіна, але не зміг би його заарештувати з якихось причин, це все одно "було б нам на руку".

"Навіть якщо буде виписано ордер на арешт Путіна, але це не призведе до того, що Путін буде заарештований і негайно не потрапить до Гааги, не означає, що в цьому немає сенсу. Будь-який ордер, будь-яке рішення, яке поставить Путіна в ситуацію, коли він буде офіційно Персоною нон грата, персоною, з якою не спілкуватимуться як раніше – завадить його дипломатії, його особистим контактам, зробить його токсичною не лише на моральному рівні, а й на формальному. Це все було б дуже доречним нам зараз", – пояснив адвокат.

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Раніше Ілля Новіков заявив, що звинувачення Росії у геноциді стане чорною міткою для президента РФ Володимира Путіна і є дуже важливим для України.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", понад 40 країн звернулися до суд Гааги через злочини Росії в Україні.

Також ми інформували, що Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідоцтва на спеціальну електронну пошту.

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