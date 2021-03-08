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Бывшего можно сдать в армию. В РФ военкомат эпично поздравил с 8 Марта (видео)

8 марта, 11:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полковник сделал девушкам заманчивое предложение к празднику

В Ленинградской области России в одном из военкоматов к 8 Март подготовили для всех женщин оригинальный подарок – предложили им сдать своих бывших парней в армию. Соответствующее видео опубликовано на странице leningrad_region в Instagram.

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Некий полковник сделал девушкам "заманчивое предложение" к празднику.

"Позвольте вам преподнести небольшой подарок: оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет", – сказал офицер.

Видео: instagram.com/p/CMHFCj4I5YB/

Примечательно, что многие россиянка воспользовались таким подарком и в комментариях начали оставлять ссылки на аккаунты парней, которых не прочь отправить в армию.

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Тем временем в Украине праздник в самом разгаре. Заходите по ссылке и узнайте, как небанально поздравить с 8 Марта.

В свою очередь журналист сайта "Сегодня" Александр Панченко, известный также как YouTube-блогер "Дед Панч", разбирался, стоит ли вообще праздновать 8 Марта.

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Россия 8 Марта поздравления военкомат

Источник: Сегодня

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