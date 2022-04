Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь "почти наверняка" ключевой целью РФ

Российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 April 2022



