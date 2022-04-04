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Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь "почти наверняка" ключевой целью РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 апреля, 09:49
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Более трех недель российская армия пытается захватить город, но ВСУ дают им отпор
Разведка Британии пояснила, почему для РФ так важен Мариуполь
Разведка Британии пояснила, почему для РФ так важен Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город", – говорится в сообщении.

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Несмотря на усилия врага и регулярные интенсивные обстрелы, украинские военные оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Ситуация в Мариуполе

  • Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.
  • Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.

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