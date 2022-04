Справа у Криму. Британська розвідка назвала Маріуполь "майже напевно" ключовою метою РФ

Російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 3 April 2022



