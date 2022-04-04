Справа у Криму. Британська розвідка назвала Маріуполь "майже напевно" ключовою метою РФ

Російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.
"У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто", – йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 3 April 2022- Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 3, 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/tn99P8tmbg
Незважаючи на зусилля ворога та регулярні інтенсивні обстріли, українські військові чинили стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.
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Ситуація у Маріуполі
- Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.
- Крім того, російські окупанти обстріляли майже повністю зруйнували Маріуполь. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню.
- Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.
- 3 квітня командування Сухопутних сил ЗСУ показало у Youtube відео знищеної військової техніки РФ.
- Також повідомлялося, що окупанти везли українців голодними у старих автобусах, а на кордоні з РФ влаштували ціле шоу для пропагандистів. Мешканець Маріуполя описав депортацію його родини.