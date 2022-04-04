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Справа у Криму. Британська розвідка назвала Маріуполь "майже напевно" ключовою метою РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 квітня, 09:49
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Понад три тижні російська армія намагається захопити місто, але ЗСУ дають їм відсіч
Розвідка Британії пояснила, чому для РФ такий важливий Маріуполь
Розвідка Британії пояснила, чому для РФ такий важливий Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

"У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто", – йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на зусилля ворога та регулярні інтенсивні обстріли, українські військові чинили стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.

Ситуація у Маріуполі

  • Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.
  • Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

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