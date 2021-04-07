Красавица с личным дворцом: СМИ показали вторую жену Кадырова

Фатима Хазуева – финалистка конкурса красоты "Мисс Кавказ-2006" и на 14 лет младше главы Чечни

Глава российской Чечни Рамзан Кадыров, который в прошлом неоднократно поддерживал легализацию многоженства на Кавказе, имеет как минимум две жены.

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Об этом заявило издание Проект.

Расследование журналистов показало, что, помимо своей "официальной" жены Медни, Кадыров женат на финалистке чеченского конкурса красоты "Мисс Кавказ-2006" Фатиме Хазуевой, с которой он познакомился в 2006 году, когда девушке было 15 лет. Сейчас ей должно быть около 30, то есть она на 14 лет моложе своего мужа.

Информацию о том, что Хазуева является еще одной женой Рамзана Кадырова, подтвердили источники, знакомые с женщиной и ее семьей.

Реклама Фатима Хазуева и Рамзан Кадыров. Фото: коллаж "Сегодня"

По государственным данным сама она является владелицей множества недвижимых объектов:

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"дворцом" площадью в более 9 тысяч квадратных метров в Грозном напротив резиденции самого Кадырова;

тремя квартирами в Москве – 130 кв. м, 200 кв. м и 290 кв. м соответственно, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 370 млн рублей.

ранее ей принадлежало нежилое помещение площадью в 600 квадратных метров, которую журналисты оценили в 100 млн рублей.

При этом официально Хазуева трудоустроена в администрации главы Чечни, а ее зарплата составляет менее 100 тыс. рублей в месяц.

Любопытно, что в начале этого года "теща" Кадырова Сацита Хазуева стала владельцем расположенного в их селе Махкеты реабилитационного центра для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который был построен за счет фонда имени Ахмата Кадырова.

Законная супруга чеченского главы Медни Кадырова официально владеет только 210-метровой квартира в небоскребе в Москве. Однако она имеет фальшивые документы на имя Медни Мусаевой, на которые записаны еще несколько квартир в Москве.

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Кроме того, попав под санкции США, она может свободно продолжать путешествовать в Америку по поддельным документам.

Стоит отметить, что сам Кадыров ранее неоднократно выступал за легализацию многоженства, поскольку это разрешено шариатом. Он считает, что мужчинам должно быть позволено иметь до четырех жен.

Напомним, что ранее в этом году вице-премьера Украины Олега Уруского заметили на военной выставке в ОАЭ вместе с Рамзаном Кадыровым, из-за чего от него потребовали объяснений в правительстве.

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