Джонсон рассказал, чем для Путина закончится война против Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонрассказал, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится фатально для него.
Об этом он сказал во время видеообращения.
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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все закончится поражением Путина, сколько времени бы это ни продолжалось.
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"Вместе с США и ЕС мы ввели самый большой пакет санкций и пойдем дальше до тех пор, пока эта агрессия не прекратится", – уточнил он.
Что происходило в Украине за прошедшие сутки?
- За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.