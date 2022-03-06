Экс-соратник Путина Пугачев рассказал, кто может свергнуть президента РФ

Миллиардер Сергей Пугачев рассказал, в какую сторону будет размен

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Президента Российской Федерации Владимира Путина, скорее всего, свергнет команда экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Об этом заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону банкир, собственник "Межпромбанка" и миллиардер Сергей Пугачев.

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Свержение Путина

По его словам, у команды Медведева есть свои обиды за то, как их "выбросили" из власти в 2012 году.

"По моему мнению, скорее всего, это будет медведевская команда. Не во главе с Медведевым, который в свое время стоял у истоков грузинской войны в 2008 году. Это будет медведевская команда по возрасту и по смыслу – люди, которые, во-первых, не замарали себя кровью, а во-вторых, в свое время, когда в 2012 году Медведев путем защемления был выброшен и Путин вернулся, они тоже потеряли все", – рассказал Пугачев.

При этом он отметил, что это люди, которые были в правительстве и администрации и "понимали, были либерально настроены, и эти люди есть".

"Скорее всего, размен будет в эту сторону", – заявил он.

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Напомним, Дмитрий Гордон выступил с обращением к россиянам и рассказал, что делает с ними президент РФ Владимир Путин.

"Россияне! Путин сделал вас нищими, ваши деньги превратились в пыль, у вас ничего нет – вы становитесь рабами и заложниками этого сумасшедшего маньяка", – сказал он.

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