Эксперт рассказал о паранойе Путина и когда элиты начнут его "сливать" (видео)

Валерий Соловей оценил вероятность устранения хозяина Кремля

Валерий Соловей заявил о страхе чисток в России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже много времени ведутся разговоры о возможном расколе среди элит в России – особенно с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в нашу страну. По мнению политолога Валерия Соловья, на самом деле раскола нет, однако он может произойти осенью, когда президент РФ Владимир Путин будет выбирать себе преемника.

Об этом он заявил в эфире программы "Воздух".

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"Есть высокая напряжённость, есть борьба за ресурсы. И есть страх чисток, потому что президент настроен так, что нужно бы избавиться, возможно, от нелояльных и потенциальных предателей даже в ближайшем окружении", – заявил он.

По словам политолога, вероятность физического устранения Путина является крайне низкой – президент РФ сейчас "самый охраняемый человек в мире":

"У него развивается паранойя с весны 2020 года, поэтому число лиц, с которыми он общается, ограниченно. Его охрана тщательно проверяется на детекторе лжи – причем меняются и операторы на полиграфе".

При этом Валерий Соловей отметил, что "преемником" Владимира Путина может стать Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Его метят, возможно, в вице-премьеры или премьер-министры, а затем в наследники Путина", – рассказал он.

По его мнению, Патрушева лоббирует определенная часть элиты, но другая ее часть хочет прекращения войны и снятия западных санкций.

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Ранее Владимир Путин высказался по поводу войны в Украине и по поводу переговоров с ним. Он считает, что "Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине".