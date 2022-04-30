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Эта война завершится в Москве – Пономарев

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30 апреля, 02:15
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Угроза будет существовать, пока Путин в Кремле
Война закончится не в Украине, а в Москве, считает Илья Пономарев. Коллаж "Сегодня"
Война закончится не в Украине, а в Москве, считает Илья Пономарев. Коллаж "Сегодня"

Надо принять решение или переходить границу. Путина ликвидируют. Всё зависит от военных неудач России.

Об этом Илья Пономарев сообщил в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Илья Пономарев рассказал о своих предчувствиях относительно того, когда и как должна закончиться война.

Я думаю, что эта война закончится в городе под названием Москва. Она окончится не в Украине. А когда мы войдем в Москву, я не знаю. То есть когда будем готовы, когда захотим, тогда и войдем. Надо понимать, что без этого война не закончится".

Бывший депутат Госдумы России провел исторические параллели, когда, например, Саддама Хусейна не убрали сразу и потом пришлось дорабатывать.

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Советский Союз в 1944 также принимал решение переходить границу в направлении Польши и других приграничных стран.
"И было принято решение, конечно, наступать и дойти до Берлина, иначе час добитым не будет. Здесь тот же вопрос. Пока этот человек (Путин) жив, ничего не будет окончено, страна будет в опасности".

Другим выходом может стать активизация противоборствующих сил внутри самой России, которые могут способствовать ликвидации Путина.

"Я думаю, что они в результате эту задачу и решат. Вопрос только когда, кто и каким образом. Для того чтобы что-то внутренние силы России сделали, у элит должны быть для этого очень серьезные стимулы, и у народа должны быть возможности. На данный момент недостаточно ни первого, ни второго, для этого нужно время".

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Это время, по мнению Пономарева, напрямую зависит от российских военных неудач, которые будут продолжаться на территории Украины. И вместе с тем от экономических несогласий, которые будут нарастать.

В России началась паника

После ряда событий секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в южных регионах РФ необходимо обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения населения и привести в надлежащее состояние бомбоубежища. Тем временем многие жители Белгородской, Курской и Воронежской областей, опасаясь начала широкомасштабных боевых действий, начали покидать свои дома и ехать в более спокойные регионы.

Взрывы в России

  • 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущен со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , уничтожившего несколько цистерн с нефтью
  • В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – беспорядок кафиров или попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
  • В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.
  • Через некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причины не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
  • Жителей домов возле нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

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Данные на 10:00 29 апреля
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Личный состав 23 000
Личный состав
2
Самолеты 189
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артиллерия 435
Артиллерия
7
Средства ПВО 73
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
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БПЛА 229
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Корабли/катера 8
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Транспорт 1695
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