Эта война завершится в Москве – Пономарев

Угроза будет существовать, пока Путин в Кремле

Война закончится не в Украине, а в Москве, считает Илья Пономарев. Коллаж "Сегодня"

Надо принять решение или переходить границу. Путина ликвидируют. Всё зависит от военных неудач России.

Об этом Илья Пономарев сообщил в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Илья Пономарев рассказал о своих предчувствиях относительно того, когда и как должна закончиться война.

Я думаю, что эта война закончится в городе под названием Москва. Она окончится не в Украине. А когда мы войдем в Москву, я не знаю. То есть когда будем готовы, когда захотим, тогда и войдем. Надо понимать, что без этого война не закончится".

Бывший депутат Госдумы России провел исторические параллели, когда, например, Саддама Хусейна не убрали сразу и потом пришлось дорабатывать.

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Советский Союз в 1944 также принимал решение переходить границу в направлении Польши и других приграничных стран.

"И было принято решение, конечно, наступать и дойти до Берлина, иначе час добитым не будет. Здесь тот же вопрос. Пока этот человек (Путин) жив, ничего не будет окончено, страна будет в опасности".

Другим выходом может стать активизация противоборствующих сил внутри самой России, которые могут способствовать ликвидации Путина.

"Я думаю, что они в результате эту задачу и решат. Вопрос только когда, кто и каким образом. Для того чтобы что-то внутренние силы России сделали, у элит должны быть для этого очень серьезные стимулы, и у народа должны быть возможности. На данный момент недостаточно ни первого, ни второго, для этого нужно время".

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Это время, по мнению Пономарева, напрямую зависит от российских военных неудач, которые будут продолжаться на территории Украины. И вместе с тем от экономических несогласий, которые будут нарастать.

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