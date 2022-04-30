​Ця війна завершиться у Москві – Пономарьов

Загроза існуватиме, поки Путін у Кремлі

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві, вважає Ілля Пономарьов. Колаж "Сьогодні"

Треба прийняти рішення чи переходити кордон. Путіна ліквідують. Все залежить від воєнних невдач Росії.

Про це Ілля Пономарьов повідомив у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

Ілля Пономарьов розповів про власні передчуття щодо того коли і як має закінчитися війна.

"Я думаю, що ця війна закінчиться у місті під назвою Москва. Вона закінчиться не в Україні. А от коли ми ввійдемо в Москву, я не знаю. Тобто, коли будемо готові, коли захочемо, тоді й увійдемо. Треба розуміти, що без цього ця війна не закінчиться".

Колишній депутат Держдуми Росії провів історичні паралелі, коли, до прикладу, Саддама Хусейна не прибрали відразу й потім довелося допрацьовувати.

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Радянський Союз у 1944 також приймав рішення чи переходити кордон у напрямку Польщі й інших прикордонних країн.

"І було прийнято рішення звісно наступати і дійти до Берліна, інакше гадина добитою не буде. Тут те ж питання. Поки ця людина (Путін) жива, нічого не буде закінчено, країна буде в небезпеці".

Іншим виходом може стати активізація протиборчих сил всередині самої Росії, які можуть посприяти ліквідації Путіна.

"Я думаю, що вони в результаті цю задачу й вирішать. Питання тільки коли, хто і яким безпосередньо чином. Для того, щоб щось внутрішні сили Росії зробили, у еліт мають бути для цього дуже серйозні стимули, і у народу повинні бути можливості. На цей момент недостатньо ні першого, ні другого, для цього треба певний час".

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Цей час, на думку Пономарьова, напряму залежить від російських воєнних невдач, які будуть продовжуватися на території України. І водночас від економічних незгод, які будуть також наростати.

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