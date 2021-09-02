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"Это очень опасно" – в Кремле испугались военной помощи США Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 13:08
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Военная помощь Америки грозит эскалацией на Донбассе, считает Песков
Дмитрий Песков: военная помощь США может быть причиной для непредсказуемых действий Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Песков: военная помощь США может быть причиной для непредсказуемых действий Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Намерение США продолжить военную помощь Украине угрожает эскалацией конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 2 сентября.

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"Мы обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", – сказал спикер Путина, комментируя переговоры Зеленского и Байдена, подчеркнув, что этот шаг является "очень опасным".

Песков также добавил, что в Москве не услышали и не увидели пожеланий Вашингтона о выполнении "Минских соглашений".

"Об этом мы не увидели ни одного слова в сообщении", – резюмировал он.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что тема России обсуждалась на переговорах Зеленского и Байдена в негативном ключе.

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Также в Кремле возмутились позицией США и Украины по "Северному потоку – 2".

Президент Украины Владимир Зеленский уже третий день пребывает в США с официальным визитом. Вчера он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом, а сегодня, 2 сентября, прибыл в Калифорнию.

Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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