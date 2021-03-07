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Facebook заблокировал статью о "неонацистах", которым приписывали связи с Украиной

7 марта, 17:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Информацию пометили как ложную

Социальная сеть Facebook заблокировал статьи российских СМИ о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", пометив информацию как ложную.

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Как пишет "ТАСС", сообщения были удалены на основе выводов, сделанных ресурсом StopFake.

Была информация, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, и других неустановленных лиц. Они были якобы причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, поэтому их деятельность пресекла ФСБ.

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В отношении задержанных открыто уголовное дело сразу по нескольким статьям:

  • разжигание ненависти либо вражды организованной группой;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
  • умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что по месту жительства этих лиц силовики якобы обнаружили экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

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Россия группировка уголовное дело Facebook неонацисты ФСБ РФ
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