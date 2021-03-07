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Facebook заблокував статтю про "неонацистів", яким приписували зв'язки з Україною

7 березня, 17:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Інформацію позначили як неправдиву

Соціальна мережа Facebook заблокувала статті російських ЗМІ про затримання у Воронежі нібито прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ", позначивши інформацію як неправдиву.

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Як пише "ТАСС", повідомлення були видалені на основі висновків, зроблених ресурсом StopFake.

Була інформація, що воронезьке угруповання складалося з трьох осіб у віці 18, 19 і 33 років, та інших не встановлених осіб. Вони були нібито причетні до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, тому їх діяльність припинила ФСБ.

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Стосовно затриманих порушено кримінальну справу відразу за кількома статтями:

  • розпалювання ненависті або ворожнечі організованою групою;
  • публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності;
  • навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

Раніше ми писали, що за місцем проживання цих осіб силовики нібито виявили екстремістську літературу, символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про скоєні злочини.

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Росія угруповання кримінальна справа Facebook неонацисти ФСБ РФ
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