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Фейгин рассказал о главном "украинском" страхе в Белгороде

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 14:19
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По его словам, большинство людей не понимает, как себя вести
Кремль не торопится обвинять в "хлопках" в Белгороде Украину.
Кремль не торопится обвинять в "хлопках" в Белгороде Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белгороде россияне ожидают, что части Вооруженных сил Украины могут перейти границу и вообще зайти в город. Причем это обсуждается серьезно – это видно в чатах.

Об этом российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин рассказал телеведущим Юрию Бибику и Никите Михалеву на YouTube-канале "Украина 24".

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"Стилизуются под пропаганду"

"Да и вообще настроения такие присутствуют. Они намагничены же пропагандой, хотя какая-то часть прекрасно – там же очень много украинцев – понимает, что это ложь – они же до войны общались, из Белгорода ездили в Харьков. Что, они совсем тупые идиоты? Нет, но они стилизуются под пропаганду", – отметил Фейгин.

По его словам, большинство людей просто не понимает, как себя вести, потому что где-то в городе что-то горит, взрывается:

"Совершенно понятно авторство этого, но с другой стороны власть сама ведь как себя ведет? "Ну, это вот какие-то там обстоятельства". Где-то что-то произошло – лучше все списать на то, как думает кремлевское начальство".

Интересно, что, как отметил Фейгин, Кремль не торопится обвинять в этом ВСУ и вообще Украину – чтобы не сеять панику и чтобы было меньше провокаций:

"У них такая некая двойственность: с одной стороны, да, удобно обвинить. А дальше что? Ты сказал "а" – теперь говори "б". Т.е. если ты говоришь: "А вот, территорию России уже обстреливают, взрывают... уже с территории Украины". И? А ничего. И вот эта двусмысленность на людей сильно действует. Это, получается, никто не защитит. Ну скажут: "Ну мало ли, какие-то пришли там...".

Связь с "Москвой"

При этом от Минобороны РФ никаких официальных комментариев по ситуации в городе не было.

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"А вот вам, пожалуйста, крейсер "Москва". Где-нибудь вы слышали официально от Минобороны (России – ред.), что это было не "Покурили, взорвали боезапас"..., а вот именно сказали: "Да, двумя ракетами "Нептун" подбит". Нигде такого не было".

Также Фейгин объяснил, почему это произошло:

"Ну, во-первых, потому что позор. "Как это так, вы со всем этими наворотами не смогли защитить флагманский черноморский крейсер "Москва". С другой стороны это так экстраполируется на Белгород: "Что же вы, не можете защититься от ВСУ? Вы же говорили, что вы скоро по Крещатику будете идти... А вы думаете, как Белгород защитить от всех этих взрывов и хлопков".

Он отметил, что у Кремля непростые ситуация и выбор: с одной стороны вроде как нужно реагировать, а с другой – тогда придется подчеркнуть свое бессилие.

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Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

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