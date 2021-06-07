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ФСБ в России задержала "агента украинских спецслужб"

7 июня, 09:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В России заявили, якобы "шпиона" курировали сотрудники украинской контрразведки – ему запретили 25 лет посещать страну

В России заявили о разоблачении "агента украинских спецслужб", который якобы длительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ.

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Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ФСБ уточнили, что разоблачили якобы гражданина Украины Семеняку Алексея Петровича.

В историю приплели еще двух якобы сотрудников украинской контрразведки, которые "координировали деятельность агента":

  • старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов Габилович;
  • заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

Отмечается, что украинец якобы сознался в содеянном.

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"Его пребывание на территории страны признано нежелательным, он не сможет въехать в страну в течение 25 лет. Гражданин Украины покинул Россию 3 июня", - написали в сообщении.

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Напомним, ранее в Харькове задержали агента России с секретными данными.

Также сообщалось, как одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрыва.

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