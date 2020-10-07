Українська
$ 28,36
33,48
  1. Мировые новости
  2. Россия

Глава МЧС России отправился к взрывающимся складам в Рязанскую область

7 октября, 17:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Рязанскую область России, где сегодня вспыхнул мощный пожар на заброшенных артиллерийских складах, вылетел министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев.

Реклама

Чиновника ознакомят с ситуацией на месте ЧП.

Уже известно, что для тушения пожара МЧС РФ привело в готовность самолет Ил-76, а Министерство обороны направило в Рязанскую область пожарный поезд.

На данный момент из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 1,6 тыс человек, а также перекрыли федеральную трассу "Каспий".

В тренде
"Фантастическая история": МИД России прокомментировал отчет ОЗХО по отравлению Навального

Предполагается, что огонь на артиллерийские склады около деревни Желтухино перекинулся с загоревшейся травы.

Реклама

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия пожар военные склады
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсетиРоссия
Облака какие-то
Облака какие-то "аномальные": оккупанты самолетом не смогли вызвать дождь в КрымуКрым
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)
Не для слабонервных. Видео самосожжения журналистки Славиной в России (18+)Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять