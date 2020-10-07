Глава МЧС России отправился к взрывающимся складам в Рязанскую область

В Рязанскую область России, где сегодня вспыхнул мощный пожар на заброшенных артиллерийских складах, вылетел министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев.

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Чиновника ознакомят с ситуацией на месте ЧП.

Уже известно, что для тушения пожара МЧС РФ привело в готовность самолет Ил-76, а Министерство обороны направило в Рязанскую область пожарный поезд.

На данный момент из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 1,6 тыс человек, а также перекрыли федеральную трассу "Каспий".

Предполагается, что огонь на артиллерийские склады около деревни Желтухино перекинулся с загоревшейся травы.

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