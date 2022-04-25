Ходорковский: С Украиной воюет не моя Россия

Российский оппозиционер заверил, что сторонники войны в Украине являются врагами для него

Михаил Ходорковский осудил россиян, поддерживающих войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине расколола Россию на два непримиримых лагеря.

Об этом рассказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский телеведущему канала "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM.

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"Для России, для меня лично, это гражданская война. Для Украины она отечественная, а для россиян она гражданская", – подчеркнул Ходорковский.

Раскол, по словам российского оппозиционера и бизнесмена, происходит даже в семьях и среди друзей, как во время любой гражданской войны.

"Вот моя Россия – она не та Россия, которая сейчас воюет с Украиной, а та, которая воюет с Украиной. Она не моя, они для меня такие же враги", – заявил российский оппозиционер.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

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"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.