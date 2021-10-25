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И это новые "друзья" Путина? Скабеева показала зверства талибов в школе (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 октября, 14:20
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Пока Москва пытается сдружиться с террористами, пропагандистка отошла от темников Кремля и раскритиковала "Талибан"
Скабеева увидела, с кем хочет подружиться Россия. Коллаж "Сегодня"
Скабеева увидела, с кем хочет подружиться Россия. Коллаж "Сегодня"

После того, как недавно в Москве побывали представители террористической организации "Талибан", известная российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева показала, как в афганских школах избивают детей.

Соответствующее видео она опубликовала в Telegram.

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"Талибы внедряют прорывные педагогические методы воспитания в школах Кабула. Для тех, кто удивлен, почему власть "Талибана" никто до сих пор не признал", – написала она.

На видео можно увидеть, как детей вывели на улицу и начались разборки: один из талибов сначала ударил рукой ученика, а потом нанес несколько ударов плетью.

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У России новые друзья?

20 октября прошли переговоры между представителями правительства России и непризнанного мировым сообществом правительства исламистского движения "Талибан". Более того, в России эта организация признана террористической.

На той встрече министр иностранных дел Сергей Лавров назвал представителей талибов "уважаемой делегацией".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что де-юре талибы вроде и никем не признаются в мире, но де-факто Москва очень даже признает их руководством Афганистана.

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Но, похоже, вопрос официального признания скоро будет решен. Президент Владимир Путин не исключил, что в РФ талибов вычеркнут из списка террористов.

На данный момент в России талибы – террористы

  • Во время второй чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана якобы поддержало чеченцев миллионами долларов и военной техникой. В январе 2000 года представитель "Талибана" в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова, а уже в феврале талибы призвали мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России.
  • В 2000 году в России даже обсуждали вариант с нанесением ударов по талибам, однако этому помешала, вероятно, военная кампания США с 2001 года. А в 2003 году "Талибан" признан террористической организацией Советом Безопасности ООН и Верховным судом России.
  • В 2017-м американцы заявляли, что Россия якобы поддерживала "Талибан" и вооружала боевиков. Хотя в МИД РФ все опровергли и говорили, что Россия контактирует с талибами только в двух случаях — причинение вреда ее гражданам или гражданам стран-союзников.

Как мы писали ранее, журналист Дмитрий Гордон не исключил, что талибы могут пойти на Россию. По его словам, сейчас "Талибан" немного переформатируется, перегруппируется и пойдет в бывшие союзные республики – у россиян могут возникнуть проблемы.

Тем временем сами талибы своими действиями еще далеки от исключения из списка террористов, Недавно боевики обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.

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