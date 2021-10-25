І це нові "друзі" Путіна? Скабєєва показала звірства талібів в школі (відео)

Поки Москва намагається потоваришувати з терористами, пропагандистка відійшла від темників Кремля і розкритикувала Талібан

Скабєєва побачила, з ким хоче подружитися Росія. Колаж "Сьогодні"

Після того, як нещодавно в Москві побували представники терористичної організації Талібан, відома російська пропагандистка і телеведуча Ольга Скабєєва показала, як в афганських школах б'ють дітей.

Відповідне відео вона опублікувала в Telegram.

Реклама

"Таліби впроваджують проривні педагогічні методи виховання в школах Кабула. Для тих, хто здивований, чому владу Талібану ніхто досі не визнав", – написала вона.

На відео можна побачити, як дітей вивели на вулицю і почалися розбірки: один з талібів спочатку вдарив рукою учня, а потім завдав кілька ударів батогом.

Реклама

У Росії нові друзі?

20 жовтня пройшли переговори між представниками уряду Росії і невизнаного світовим співтовариством уряду ісламістського руху Талібан. Більш того, в Росії ця організація визнана терористичною.

На тій зустрічі міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав представників талібів "поважною делегацією".

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що де-юре таліби ніби й ніким не визнаються у світі, але де-факто Москва дуже навіть визнає їх керівництвом Афганістану.

Реклама

Але, схоже, питання офіційного визнання скоро буде вирішено. Президент Володимир Путін не виключив, що в РФ талібів викреслять зі списку терористів.

На цей момент в Росії таліби – терористи

Під час другої чеченської війни восени 1999 року керівництво Талібану нібито підтримало чеченців мільйонами доларів і військовою технікою. У січні 2000 року представник "Талібану" в Пакистані оголосив про визнання незалежності Чечні та встановлення дипломатичних відносин з урядом Аслана Масхадова, а вже в лютому таліби закликали мусульманські країни оголосити священну війну (джихад) Росії.

У 2000 році в Росії навіть обговорювали варіант з нанесенням ударів по талібах, однак цьому завадила, ймовірно, військова кампанія США з 2001 року. А в 2003 році "Талібан" визнано терористичною організацією Радою Безпеки ООН і Верховним судом Росії.

У 2017-му американці заявляли, що Росія нібито підтримувала "Талібан" і озброювала бойовиків. Хоча в МЗС РФ все спростували і говорили, що Росія контактує з талібами тільки у двох випадках – заподіяння шкоди її громадянам або громадянам країн-союзників.

Як ми писали раніше, журналіст Дмитро Гордон не виключив, що таліби можуть піти на Росію. За його словами, зараз "Талібан" трохи переформатується, перегрупується і піде у колишні союзні республіки – у росіян можуть виникнути проблеми.

Тим часом самі таліби своїми діями ще далекі від виключення зі списку терористів, Нещодавно бойовики обезголовили волейболістку і опублікували фото в соцмережах.