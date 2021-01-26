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Избитая омоновцем россиянка: Сажают тех, кто украл мешок картошки или говорит правду

26 января, 02:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Маргарита Юдина вышла на протест за освобождение Алексея Навального

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального бил ногами омоновец считает, что в России не сажают истинных преступников.

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Об этом она рассказала новостям "Сегодня".

"Я вышла на протест за освобождение Алексея Навального, всех политзаключенных, пленников и всех несправедливо осужденных. Их в стране очень много. Просто по беспределу, по наглости. Если учитывать то, что настоящих преступников не сажают, то кого сажают? Того, кто украл мешок картошки или буханку хлеба в магазине, либо тех, кто говорит правду. Вот такие у нас преступники", – рассказала пострадавшая.

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Напомним, во время акции протеста омоновец с большой силы ударил участницу ногой в живот, отчего она упала и ударилась об асфальт. Врачи диагностировали у Юдиной сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и открытую гематому затылка.

Также сообщалось, что обидчик проведал Маргариту Юдиной с цветами. В палате пострадавшая его простила, но сейчас хочет со своими защитниками добиться наказания для омоновца.

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Россия протесты Алексей Навальный
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