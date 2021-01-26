Избитая россиянка на протестах за Навального будет добиваться наказания для омоновца

В палате пострадавшая его простила, но потом передумала

Жительницу Санкт-Петербурга 54-летнюю Маргариту Юдину, которая защищала задержанного во время акций в поддержку Алексея Навального и сама пострадала, в больнице посетил обидчик.

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Об этом новостям "Сегодня" рассказала пострадавшая.

Обидчик посетил женщину с цветами. В палате пострадавшая его простила, но сейчас хочет со своими защитниками добиться наказания для омоновца.

"Почему я передумала? Не потому, что я меняю свое мнение – сегодня так, а завтра так... А потому, что я когда стала приходить в себя, то вспомнила, что не было там никаких перечных баллончиков, снежками в него никто не бросал, потому что я смотрела, я видела. И до этого если бы там что-то было... он бы не ходил, если бы его "обработали", уже по полю не бегал бы там и никого не хватал", – пояснила женщина.

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Напомним, во время акции протеста представитель силовых структур с большой силы ударил участницу ногой в живот, отчего она упала и ударилась об асфальт. Врачи диагностировали у Юдиной сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и открытую гематому затылка.

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Как сообщалось ранее, в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

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