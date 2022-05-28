Изнасиловали 15 "родных" солдат. Военные РФ начали зверствовать в Белгородской области

СБУ обнародовала очередной перехват разговоров оккупантов

Случаи изнасилований участились с прибытием на ротацию российских солдат. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Российские военные начали устраивать массовые зверства даже на территории России. В частности, в Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, увеличилось заявлений об изнасилованиях.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав новый перехваченный телефонный разговор захватчиков.

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Ситуация в РФ

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказала супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах России.

По ее словам, случаи изнасилований участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", – сказала женщина.

Кроме этого, она пересказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование 15 солдатами.

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Напомним, СБУ получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где скрывается от обстрелов гражданское население. Для них это "обычная практика".

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